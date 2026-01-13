Доктор Мясников рассказал об универсальном продукте

Российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам включить квашеную капусту в ежедневный рацион, отметив, что ее можно употреблять в любое время суток.

«Введите в ежедневный рацион квашеную капусту. Ее можно есть утром, вечером, ночью — всегда вкусно! Вот на завтрак даже: ничего не хочешь есть, торопишься, а увидел капустку, съел — сразу жить захотелось, сразу аппетит появился, что-то еще съел», — рассказал Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Специалист добавил, что в этом продукте «целый вагон пользы».

В свою очередь диетолог Вера Сережина рассказала, что для поддержки организма в зимнее время года в рацион нужно включить полезные жиры — жирные сорта рыбы, морскую капусту, печень трески и морепродукты, которые обогащают организм омега-3 кислотами, йодом и важными микроэлементами.

По словам диетолога Елены Соломатиной, в белой прослойке между кожурой и дольками мандарина содержится много биофлавоноидов. Специалист пояснила, что в яркой цедре фрукта находится много эфирных масел и витаминов, но она высококонцентрированная, поэтому лучше ее разводить в чае или горячей воде.