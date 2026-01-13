Есть ли польза в овощных чипсах

Нутрициолог Ольга Титова рассказала, что польза от употребления овощных чипсов минимальна.

«Большинство покупных овощных чипсов, несмотря на маркировку «здоровые», «органические», часто обжариваются в масле, содержат много соли, подсластителей, ароматизаторы и стабилизаторы», — заявила эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, клетчатку лучше всего получать из разнообразных цельных продуктов.

