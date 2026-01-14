Диетолог объяснил, какое питание поможет сбросить вес

Сбросить вес после праздников помогут белое мясо и овощи. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова, пишет aif.ru.

Голодать, по ее словам, не стоит. Нужно просто снизить потребление калорий. Белое мясо - это белая рыба, индейка, курица, кролик, пояснила эксперт. Овощи можно любые. Также допустимы такие крупы, как гречка, рис и киноа. Можно добавить в рацион 100 граммов ягод в сутки.

Отказаться Коновалова рекомендовала от салатов с майонезом, алкоголя и сладкого. Ограничить нужно и потребление сладких фруктов, уточнила она. Диетолог подчеркнула, что такое питание поможет снизить вес и избавиться от отеков.