Травматолог рассказал, какие травмы чаще всего получают на тюбинге

Катание на тюбингах, или «ватрушках», остаётся одним из самых травмоопасных зимних развлечений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-травматолог Дмитрий Ефремов. Это связано с отсутствием контроля: тюбинг невозможно направить или затормозить во время спуска.

По словам специалиста, в последние годы популярность тюбингов резко возросла, они стали доступны по цене, но оборудованных трасс для них по-прежнему мало. Люди часто катаются на стихийных склонах, где есть риск столкнуться с деревьями, столбами или другими препятствиями.

Самая частая травма, которую получают любители «ватрушек», — черепно-мозговая: от сотрясения до более серьёзных повреждений. Травмы конечностей встречаются значительно реже, говорит травматолог.

Врач подчёркивает: самый надёжный способ избежать травмы — отказаться от катания на тюбингах вовсе. Но если желание прокатиться велико, нужно пользоваться специально оборудованными трассами.