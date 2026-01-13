Чем грозит переизбыток сахара в рационе

Обычный белый сахарный песок, присутствующий практически на каждой кухне, является наиболее доступным средством для быстрого повышения тонуса, отметила Наталья Лазуренко.

"Сегодня в мире есть концепция, что добавленный сахар нужно реально ограничивать. Превышение потребления энергии в виде таких простых углеводов приводит к тому, что организм начинает накапливать уже не избытки энергии, а жиры. Например, если человек малоподвижен или имеет нарушения углеводного обмена", - объяснила специалист в интервью RT врач-диетолог.

Таким образом, чрезмерное употребление сахара способствует набору массы тела и служит фактором риска развития различных патологий, продолжила диетолог. В частности, это ведет к появлению лишнего веса, ожирению или развитию сахарного диабета второго типа. При этом важно понимать, что избыток такого сахара также провоцирует системные неинфекционные воспаления, которые лежат в основе многих серьезных заболеваний. Например, остеоартрозов - нарушений в работе опорно-двигательной системы.