Сомнолог рассказал о пользе фисташек при бессоннице

В них содержится большое количество мелатонина.

Орехи необходимо употреблять в течение недели. Таким советом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Елена Царёва.

«Оказывается, в фисташках довольно много мелатонина. Рекомендаций по этому поводу мы не найдём, но содержание мелатонина в фисташках позволяет задуматься. Сколько у нас орехи усваиваются? Двенадцать часов точно. Поэтому я думаю, речь не об использовании как снотворном, а просто о регулярном применении в течение недели. Причем много не нужно. Больше горсти точно не нужно. Несколько орешков уже хорошо».

Ранее Царёва рекомендовала исключить употребление алкоголя перед сном. Спиртное снижает его качество и затрудняет дыхание, из-за чего просыпаться становится сложнее, пояснила она.