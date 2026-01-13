Нутрициолог рассказал, что снижает пользу овощных чипсов

Овощные чипсы, которые можно купить в магазинах, обычно готовятся при помощи масла, что снижает их полезные свойства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Ольгу Титову.

Кроме того, в составе продуктов, которые продвигаются как "ЗОЖ", "здоровые", "органические", зачастую содержится много соли, ароматизаторов, подсластителей и стабилизаторов. По словам эксперта, польза от таких чипсов будет минимальной.

"Если покупаете в магазине, читайте состав обязательно. Чем короче состав, тем лучше", – сказала Титова.

В это же время данный снек не может заменить собой обычные овощи, которые нужно употреблять ежедневно. Несмотря на то что овощные чипсы делают из свеклы, батата, кабачка или моркови, они содержат природные сахара. Кроме того, сушеные овощи являются источником большого количества калорий, так как из них удалили всю влагу.

"Польза овощных чипсов – клетчатка, но ее важно получать из разнообразных цельных продуктов, а чипсы – лакомство. Готовить их лучше дома", – посоветовала специалист.

Так получится контролировать процесс сушки продукта и добавлять специи по вкусу. Это сохранит максимум клетчатки и витаминов, уверена Титова.

В это же время она предостерегла некоторых людей от употребления подобных снеков. Дело в том, что овощные чипсы способны резко повысить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом, особенно если употреблять их отдельно. Также стоит отказаться от данного продукта людям с метеоризмом и чувствительным ЖКТ. А людям с изжогой лучше внимательней изучать состав снека.

Ранее эксперты заявляли, что полный отказ от "вредных" продуктов в долгосрочной перспективе редко работает. Строгие диеты, которые исключают "вредные" продукты, часто приводят к формированию срыва, чувству вины и циклическому перееданию.