Нарколог назвал популярные методы, которые не помогают бросить пить

Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно не помогают бросить пить, а лишь дают обратный эффект, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Ситуация, когда человек с алкогольной зависимостью отрицает проблему и отказывается от профессиональной помощи, – одна из самых сложных для его близких. Если речь идет о сформированном заболевании, которое меняет структуры мозга, систему мотивации и воли, а обещания «взять себя в руки» не работают из-за биологических изменений, необходимо участие врача-нарколога и комплексной терапии и реабилитации. Если же мы говорим именно о ранней стадии или о нерегулярном вредном употреблении, когда еще нет сформированной физической зависимости и абстиненции, можно обсудить с человеком вопрос о том, чтобы прекратить употребление как эксперимент по улучшению качества жизни», – объяснил доктор.

По словам Исаева, основной задачей родственников должна быть не борьба непосредственно с употреблением, а мотивация на позитивные изменения, формирование критики и снижение градуса отрицания проблемы.

«Прямые угрозы, ультиматумы, скандалы и попытки контролировать дозу обычно дают обратный эффект – только усиливают сопротивление. Можно использовать при беседе на тему употребления метод мотивационного интервью. Разговаривайте не тогда, когда человек пьян или в состоянии абстиненции, а в спокойный, трезвый момент. Задавайте открытые вопросы, показывающие вашу заботу и озабоченность: «Я заметил, что после употребления алкоголя у тебя случаются провалы в памяти. Это тебя беспокоит?», «Как ты сам оцениваешь твое употребление алкоголя за последний год?», «Что хорошего дает тебе алкоголь? А что плохого или что ты теряешь из-за него?». Цель – не переубедить, а помочь ему самому озвучить противоречия между его употреблением и важными для него целями (здоровье, семья, карьера, уважение)», – заметил доктор.

Для этих же целей можно попробовать предложить вести дневник: сколько употребил, как себя чувствовал на следующий день. Вместе ненавязчиво проанализировать, в каких именно ситуациях возникает желание выпить: «стресс на работе», «скука вечером», «конфликт», «компания друзей». И придумать для каждой ситуации альтернативное поведение без алкоголя. Например, при стрессе – прогулка, при скуке – начать смотреть сериал и т.д.