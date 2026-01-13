Назван неочевидный фактор риска рака пищевода

Онколог «Скандинавского центра здоровья» Сергей Иванов предупредил, что ночной микрорефлюкс, то есть короткие эпизоды забрасывания содержимого желудка в пищевод во время сна, может увеличивать риск рака пищевода. Этот неочевидный фактор он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Ночью горизонтальное положение, сниженное слюноотделение и редкие глотательные движения приводят к тому, что кислое содержимое желудка дольше не смывается со стенок пищевода слюной, поэтому нагрузка на слизистую повышается, даже если явной изжоги нет», — предупредил онколог.

Опасность микрорефлюкса заключается в том, что из-за постоянного воспаления эпителий пищевода может замениться тканью кишечного типа. Такое состояние считается предраковым, предупредил доктор.

Он добавил, что эпизоды микрорефлюкса по ночам могут стать регулярными из-за неправильного образа жизни. По словам Иванова, к этому могут приводить отсутствие движения, лишний вес, поздние калорийные ужины, а также употребление алкоголя или кофеина.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как избежать изжоги в праздники. Она призвала ограничиться легкими закусками, не есть на ночь и не принимать горизонтальное положение после приема пищи.