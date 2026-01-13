Меняется гормональный статус: правда ли роды омолаживают организм

Рождение ребенка — важный этап в жизни каждой женщины, который сопровождается серьезными изменениями в организме. Существует мнение, что роды способствуют общему оздоровлению женского тела, очищению внутренних органов и восстановлению функций различных систем. Насколько обоснованны такие утверждения и правдивы ли они — в материале «Вечерней Москвы».

Организм после родов обновляется?

Как рассказала врач-гинеколог Антонина Дорофеева, беременность и роды действительно могут оказывать положительное влияние на женское здоровье.

На каждую систему органов беременность действует по-разному. Но если у женщины есть эндометриоз или миома матки, то в большинстве случаев период вынашивания ребенка станет большим благом для организма, потому что в это время гормональный фон отдыхает. Есть наблюдения у гинекологов, что симптомы эндометриоза после родов отступают. Женщины отмечают, что месячные стали идти менее обильно и болезненно. Также часто беременность оттягивает на себя все внимание организма, поэтому миома матки может измениться в размерах в меньшую сторону. Это касается не всех миоматозных узлов: большие миомы никуда не денутся, они могут уменьшиться на несколько миллиметров. А миомы небольших размеров могут стать очень маленькими, — рассказала врач.

Специалист отметила, что остальные органы и системы женского организма во время беременности и родов испытывают сильную нагрузку, поэтому здесь об обновлении и омоложении говорить не приходится.

Как роды влияют на женскую психику

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, беременность и роды позволяют женщине многое переосмыслить. Гормональный статус в этот период меняется, как и психоэмоциональное состояние будущей матери.

После родов целый ряд гормонов способствует тому, что женщина может чувствовать себя успешной и быть довольной собой. А если социальное окружение поддерживает маму, то это тоже придает ей уверенности в себе. Женщина начинает по-другому к себе относиться, видит себя в ином статусе. Кроме того, если у женщины было истинное желание стать мамой и она получает от этого процесса удовольствие, то она становится счастливее, — сказала эксперт.

Специалист напомнила, что во время родов женщина переживает огромный стресс. Ей приходится собраться, родить ребенка, и после этого она становится более ресурсной и наполненной, а ее мировоззрение меняется. Преодолев боль и страх, женщина начинает мыслить иначе, чувствует себя более сильной и уверенной.

Также, как рассказала психолог, если близкое окружение молодой мамы поддерживает ее и помогает с ребенком, женщина начинает чувствовать себя в безопасности, наслаждается материнством. Это помогает ей чувствовать себя обновленной, находить время на уход за собой, за счет чего повышается самооценка, растут силы и появляются возможности для развития.

Природой заложено, что женщина должна испытать счастье материнства. Если женщины поставили все на карьеру или не смогли родить ребенка из-за проблем со здоровьем, то в нефертильном возрасте они сожалеют и оплакивают свою неудачу, — считает собеседница «ВМ».

Самооправдание?

Однако, по мнению клинического психолога Маргариты Алексеевой, мифы об омоложении и обновлении организма после родов распространяются женщинами, для которых стать матерью — это главное достижение в жизни.

Это самооправдание. Они убеждают всех, что нашли смысл жизни в детях. Но материнство — это лишь один из факторов взрослой психики человека и часть жизни. Но это не единственное. Также должны быть любовь к мужчине, профессиональная реализация, гражданская активность, хобби. Жизнь женщины не может крутиться только вокруг детей, — заверила специалист.

Эксперт напомнила, что женщине после рождения ребенка важно получать поддержку от супруга и близких, чтобы наслаждаться этим периодом и быть психически здоровой.

Мой опыт работы с женщинами, у которых есть дети, показал, что женщина может чувствовать себя психологически счастливой только в случае, если у нее есть поддержка от мужа. Она поддерживает с ним близкие отношения, следит за собой, — заключила Алексеева.

