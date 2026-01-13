Когда интенсивные тренировки могут быть опасны

Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер София Кованова предупредила о рисках, связанных с резким возобновлением интенсивных тренировок после праздников.

Легкие физические нагрузки и упражнения на растяжку – оптимальный способ для оздоровления. Однако резкое увеличение нагрузок после длительной паузы может плохо сказаться на состоянии организма – передает сетевое издание "Properm.ru".

Этот вопрос подробно разобрал диетолог-нутрициолог и фитнес-тренер София Кованова. Специалист утверждает, что нужно начинать с мягких упражнений, задействующих все группы мышц. Если у вас была разработанная программа тренировок, но вы пропускали занятия в течение 10 дней, выполнять ее можно на 50%, постепенно увеличивая нагрузку. Важно внимательно отслеживать реакцию организма и общее самочувствие.