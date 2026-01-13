Врач рассказал, как получить йод и исключить его дефицит

Глава медицинского департамента сети лабораторий KDL / Медскан Ольга Малиновская отметила, что человеческий организм не способен самостоятельно производить йод, поэтому его необходимо получать из пищи, добавок или лекарственных средств.

Недостаток йода может привести к дисфункции щитовидной железы и нарушению выработки гормонов. Это может вызвать гипотиреоз (недостаточную выработку гормонов) или гипертиреоз (избыточную выработку гормонов), что сопровождается негативными симптомами, сообщает «Южный федеральный».

Ежедневная потребность в йоде составляет всего 150 мкг для взрослых. Беременным и кормящим женщинам требуется 220-290 мкг. Однако среднестатистический россиянин потребляет йода в 2-3 раза меньше нормы.

Для диагностики состояния щитовидной железы проводятся лабораторные исследования, включающие анализ гормонов Т3, Т4 и ТТГ. Отклонения от нормы не всегда требуют немедленного назначения препаратов, решение о терапии принимается на основе конкретных показаний.

Для восполнения потребности рекомендуется разнообразное питание, включающее морскую рыбу, морепродукты, водоросли, клюкву, грецкие орехи и йодированную соль. Другие виды соли не могут заменить йодированную, так как содержание йода в них значительно ниже. Избыточное потребление соли может негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

ВОЗ рекомендует употреблять не более пять граммов соли в день, что эквивалентно одной чайной ложке.

