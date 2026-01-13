Охлаждающие ванны при варикозе: польза и меры предосторожности

Охлаждающие ванны могут быть полезны при начальных стадиях варикозной болезни, но только при соблюдении определённых правил – об этом предупреждает специалист Пироговского университета.

© Сибмеда

Охлаждающие ванны относятся к методам физиотерапии и закаливания, способным положительно влиять на состояние кожи, сосудов и общее кровообращение. По мнению Андрея Кондрахина, к.м.н., старшего преподавателя кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета, такие процедуры особенно актуальны на ранних стадиях варикозной болезни, когда наблюдаются лишь первые изменения.

Врач подчеркивает: для достижения эффекта достаточно кратковременного воздействия – не более пяти минут в прохладной, но не холодной воде. Не стоит допускать, чтобы ноги сильно замерзали. Прохладная вода нужна, чтобы возник определенный тонус, потому что, когда тонус есть, сосуды спазмируются и идёт обмен кровообращения. Потом они согреваются после процедуры, и кровообращение восстанавливается. Это такая тренировка.

Такой подход способствует тренировке сосудистой системы и может укреплять иммунитет для борьбы с вирусными заболеваниями.

Вместе с тем эксперт предупреждает: бесконтрольное применение холодовых процедур чревато переохлаждением и простудными заболеваниями. Поэтому перед началом подобных практик важно учитывать индивидуальные особенности организма, наличие патологий и т.д.