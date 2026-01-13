Пять опасных зимних симптомов, которые нельзя игнорировать

В холодный сезон организм становится особенно уязвимым для серьёзных заболеваний — от пневмонии до нарушений периферического кровообращения. Врач-терапевт клиники «Медицина», кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в беседе с «Чемпионатом» предупредила об опасных симптомах, которые часто появляются зимой, но их нельзя списывать на обычную простуду.

© Чемпионат.com

Серебрякова выделила ключевые «красные флаги», при появлении которых нужно немедленно обратиться к врачу:

одышка в покое или при минимальной нагрузке, особенно если ранее её не было;

боль в груди, усиливающаяся при дыхании, кашле или глубоком вдохе;

кашель с примесью крови (даже незначительной);

резкое ухудшение состояния после кажущегося улучшения;

синюшность губ или кончиков пальцев как признак кислородного голодания;

«Эти симптомы могут указывать на развитие пневмонии, тромбоэмболии лёгочной артерии, обострения ХОБЛ или другой серьёзной патологии», — подчеркнула врач.

Особое внимание специалист обратила на «двухволновое» течение болезни, когда после временного улучшения состояние резко ухудшается, — такой сценарий часто характерен для пневмонии. При появлении любого из этих симптомов Серебрякова рекомендует не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью.