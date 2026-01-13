Как поддержать печень после 60 лет

После шестидесяти лет печень уже не справляется так, как в молодости. А ведь она работает без перерывов, фильтруя все, что мы едим и пьем. Ее усталость может проявляться не болью, а через чувство разбитости, тяжесть в боку после обеда или неприятный привкус горечи по утрам. Это сигнал, что нашему главному внутреннему фильтру нужна поддержка.

Первым шагом к здоровью печени будет отказ от продуктов, которые создают для нее лишнюю нагрузку. Постарайтесь сократить жареную на масле пищу, заменив ее на запеченную или приготовленную на пару. Откажитесь от колбас и копченостей в пользу простого отварного мяса. Белый хлеб и макароны лучше заменить цельнозерновыми аналогами. Также печени будет легче, если предпочесть нежирные молочные продукты, а от маринадов с уксусом и вовсе отказаться, отмечает канал «Академия вкуса».

Но одного исключения вредного мало – важно добавить полезное. Вот несколько простых и проверенных способов помочь печени восстановиться.

Начните день с кусочка ржаного хлеба, сбрызнутого ложкой растительного масла холодного отжима. Это мягко запустит работу желчного пузыря. В течение дня пейте травяные чаи. Например, укропный — он улучшает пищеварение, а отвар ромашки с календулой, выпитый на ночь, успокоит и снимет воспаление.

Обязательно включите в рацион тыкву. Простая тыквенная каша на воде или молоке действует как природный очиститель, способствует бережному очищению и улучшению обмена веществ. Не менее полезна и квашеная капуста, особенно с добавлением клюквы – это натуральный пробиотик, который налаживает работу кишечника, разгружая тем самым и печень.

Из напитков обратите внимание на ягодные морсы из клюквы или брусники – они выводят лишнюю жидкость и богаты антиоксидантами. А традиционный свекольный квас отлично активизирует желчеотделение.

Важно также пересмотреть отношение к алкоголю. Злоупотребление спиртными напитками приводит к очень тяжелым последствиям. Причем речь не только циррозе или раке, но и о нарушениях обмена веществ, жировом гепатозе и диабете, писал ранее «ГлагоL».

Уже через несколько дней такой заботы вы заметите первые изменения: уйдет тяжесть в животе, улучшится сон и появится больше энергии.