Названы доступные продукты, компенсирующие дефицит витамина D зимой

В зимнее время часто россиянам не хватает витамина D. Но какими продуктами можно восполнить его нехватку?

«В зимний период потребность организма в основных нутриентах закономерно возрастает из-за сокращения светового дня, уменьшения доли свежих растительных продуктов в рационе и повышенной нагрузкой на иммунную систему. Но оказать поддержку с помощью доступных продуктов питания вполне возможно. Я бы рекомендовал в первую очередь обратить внимание на поддержание витамина D, синтез которого в коже в холодное время года практически прекращается. Восполнить его недостаток только пищей сложно, однако включение в рацион жирной морской рыбы, такой как сельдь или скумбрия, а также яичных желтков и печени, способно отчасти компенсировать дефицит этого витамина», - рассказал «Свободной Прессе» врач-терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков.

В достаточном количестве витамин D нужен для хорошего иммунитета, минерального обмена и психоэмоционального состояния, - добавил врач.

