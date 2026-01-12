Сколько раз в неделю необходимо заниматься спортом

Распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее для здоровья, чем двухчасовая тренировка раз в неделю, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела клинической геронтологии Российский геронтологический научно-клинический центр, профессор кафедры болезней старения Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско.

«Влияние физического труда на здоровье неоднозначно и зависит от его характера, интенсивности и условий. Хотя у профессиональных спортсменов, как правило, более низкие риски метаболических заболеваний, они сталкиваются с повышенным риском острых и хронических травм (повреждения суставов, связок, посттравматический остеоартроз). Кроме того, длительные экстремальные нагрузки могут приводить к структурной и электрической перестройке миокарда, что в отдельных случаях увеличивает риск аритмий», – объяснила врач.

Для большинства регулярная и разнообразная физическая активность — оптимальный путь к долголетию, уверена доктор.

«Базовый минимум для взрослых – это 150–300 минут аэробной активности средней интенсивности (ходьба, велосипед, плавание – пульс 55-70% от максимального, ощущение легкой одышки) или 75–150 минут аэробной активности высокой интенсивности (бег, интенсивные тренировки – пульс 70-85% от максимального) в неделю. Силовые упражнения на основные группы мышц не менее 2-х раз в . Распределение нагрузки в течение недели эффективнее и безопаснее, чем «героическая» двухчасовая тренировка раз в неделю. 1-2 дня в неделю могут быть полностью отдыхом или днями активного восстановления (легкая ходьба, растяжка)», – подчеркнула доктор.

По ее словам, именно такой подход позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений, поддерживать минеральную плотность костей и мышечную массу, что критически важно для здорового старения.