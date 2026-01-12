О чем говорит солевой осадок на стенках мочевого пузыря

Инкрустирующий цистит, также известный как щелочной, – это особая форма воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря, при которой на его стенках откладываются соли. Помимо традиционных признаков цистита – частых болезненных позывов к мочеиспусканию – у пациентов наблюдается кровь в моче и повышение температуры тела, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян.

Возбудителем инкрустирующего цистита в большинстве случаев является бактерия Corynebacterium urealyticum, которая в норме обитает на коже человека, преимущественно в паховых областях. Но при определенных условиях она может проникнуть в мочевой пузырь и вызвать серьезное воспаление.

«Эта бактерия обладает уникальным свойством вырабатывать фермент уреазу, который расщепляет мочевину на аммиак и углекислый газ. Это приводит к резкому защелачиванию мочи и образованию инфекционных камней на стенках мочевого пузыря. Чаще всего заболевание встречается у пациентов в возрасте 55-65 лет, особенно среди тех, кто недавно переносил госпитализацию или трансуретральные медицинские манипуляции, такие как катетеризация мочевого пузыря или цистоскопия», – отметил профессор.

К дополнительным факторам риска врач отнес иммунодефицитные состояния и ослабленный иммунитет.

«Симптоматика инкрустирующего цистита имеет свои особенности. Помимо традиционных признаков цистита – частых болезненных позывов к мочеиспусканию – у 75-100% пациентов наблюдается макрогематурия, то есть видимая кровь в моче. В 25-50% случаев отмечается повышение температуры тела», – предупредил специалист.

Еще одна особенность заболевания состоит в том, что пациенты часто замечают отхождение при мочеиспускании некротических масс и мелких камней.

«Для точной диагностики используются УЗИ мочевого пузыря и цистоскопия, которые выявляют характерные обызвествления на стенках органа. Основной диагностической проблемой является то, что возбудитель не растет на обычных питательных средах. Для его обнаружения необходим посев на кровяной агар с периодом инкубации не менее 48 часов», – объяснил уролог.

Лечение инкрустирующего цистита требует комплексного подхода. Терапия включает антибактериальные препараты, к которым чувствительна бактерия: ванкомицин, тейкопланин или линезолид. Но из-за высокой устойчивости этого микроорганизма критически важно проводить терапию под контролем антибиотикограммы.