Названо главное условие хорошей работы мозга

Головной мозг при относительно небольшой величине потребляет не менее четверти всего кислорода, которым дышит человек, и поэтому этот орган крайне уязвим. Одно из главных условий его правильного функционирования — качественное снабжение кислородом, рассказал «Газете.Ru» врач-судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун.

«Кислород переносится по организму с гемоглобином эритроцитов, то есть с кровью, а головной мозг питается из системы двух крупных артерий. Важнейшее условие — поддержание кровеносных сосудов в нормальном состоянии. Атеросклероз, часто развивающийся в артериях основания головного мозга и в системе сонных артерий, за счет разрастания бляшек уменьшает поступление крови к головному мозгу. Причины атеросклероза известны: курение, парение, несоблюдение здорового режима, употребление жирной пищи и другие изученные факторы риска», – отметил специалист.

Еще один момент — употребление алкоголя. По словам Решетуна, мягкие мозговые оболочки быстро поражаются при употреблении алкоголя, и за счет развития фиброза в них нарушается кровоснабжение отдельных участков коры головного мозга, что влияет на умственную деятельность и психологическую сферу.