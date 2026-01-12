Глаз-алмаз: как выбрать контактные линзы по возрасту и вашим потребностям

Это не просто альтернатива очкам. Сегодня это инструмент комфорта, мобильности и даже образа жизни. Но универсальных линз не существует: то, что отлично подходит в 20 лет, может вызывать сухость и усталость глаз после 40.

С годами меняется не только острота зрения, но и состояние слезной пленки, чувствительность роговицы, образ жизни и зрительные нагрузки. Поэтому грамотный выбор линз всегда начинается с учета возраста и конкретных потребностей, а не только диоптрий. Офтальмолог Михаил Выготский поделился подробностями.

До 25 лет: комфорт, адаптация, безопасность

В этом возрасте глаза, как правило, хорошо увлажнены, роговица эластична, а зрение стабильно.

«Основная задача линз — быть максимально простыми в использовании и не требовать сложного ухода. Лучше всего подходят однодневные линзы: они минимизируют риск инфекций. Для студентов и активных людей важна устойчивость линз при движении, спорте и долгом ношении за экраном. Современные силикон-гидрогелевые модели с высокой кислородопроницаемостью позволяют носить линзы целый день без ощущения «песка» в глазах», — объясняет доктор.

25-35 лет: работа за экраном и первые признаки усталости глаз

В этом возрасте зрение часто начинает страдать не от диоптрий, а от образа жизни. Длительная работа за компьютером, смартфоны, сухой воздух офисов приводят к синдрому сухого глаза даже у людей без офтальмологических проблем.

Стоит обратить внимание на линзы с повышенным влагосодержанием и технологиями удержания влаги. Хорошо работают модели с увлажняющими компонентами и линзы плановой замены на 2 недели или месяц, если человек готов к правильному уходу. Но и однодневные линзы по-прежнему остаются оптимальным вариантом.

35-45 лет: сухость глаз и первые возрастные изменения

После 35 лет слезная пленка становится менее стабильной, а глаза быстрее устают. Даже если зрение по-прежнему остается тем же, линзы могут вызывать дискомфорт к вечеру. В этом возрасте особенно важно качество материала и кислородопроницаемость. Рекомендуются силикон-гидрогелевые линзы с акцентом на увлажнение и защиту роговицы.

После 45 лет: пресбиопия и комбинированные задачи

Возрастная дальнозоркость — пресбиопия — естественный этап, когда становится сложно фокусироваться на близком расстоянии. В этом случае стандартные линзы уже не решают проблему полностью.

«На помощь приходят мультифокальные контактные линзы, которые позволяют видеть четко и вблизи, и вдаль. Они требуют периода адаптации, но при правильном подборе значительно упрощают жизнь, избавляя от постоянной смены очков. Здесь особенно важна консультация офтальмолога и точная настройка параметров», — подчеркивает эксперт.

Индивидуальные потребности: спорт, путешествия, чувствительные глаза

Возраст — важный ориентир, но не единственный. Людям с чувствительными глазами, аллергией или склонностью к воспалениям подойдут линзы без консервантов, чаще всего однодневные. Для путешествий и перелетов важны модели, устойчивые к пересыханию и перепадам влажности. Тем, кто занимается спортом, подойдут линзы с хорошей стабилизацией и плотной посадкой.