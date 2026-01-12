Назван единственный витамин, который нужно принимать в виде добавки зимой

С наступлением холодного сезона многие задаются вопросом: можно ли поддержать иммунитет только за счёт правильного питания или без добавок не обойтись? На этот вопрос в эксклюзивном комментарии для «Чемпионата» ответила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

© РИА Новости

Специалист подтвердила, что сбалансированный рацион является основой, но в определённых случаях его бывает недостаточно. Эксперт дала чёткие рекомендации по трём ключевым для иммунной системы веществам.

Витамин D в виде добавок зимой необходим, заявила Бурнацкая. Она пояснила, что с ноября по март в средней полосе России синтез этого витамина кожей под воздействием солнца практически равен нулю. Даже регулярное употребление жирной рыбы и грибов не позволяет восполнить потребность. Врач рекомендует профилактический приём 800–2000 МЕ в сутки, подчёркивая, что идеальный вариант — индивидуальный подбор дозы на основе анализа крови.

Что касается цинка, то при полноценном питании, включающем орехи, мясо и бобовые, его дефицит маловероятен. Однако при частых простудах, хроническом стрессе или вегетарианской диете врач советует курсовой приём 10-15 мг в сутки на два-три месяца.

Витамин С, по словам терапевта, легко получить из трёх-пяти порций фруктов и овощей в день.