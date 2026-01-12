Для кого особенно опасны резкие перепады температуры

Резкие перепады температуры, которые всё чаще фиксируют синоптики, — это не просто дискомфорт, а серьёзный стресс для организма. Как рассказала в беседе с aif.ru врач-терапевт Татьяна Тарадеева, в такие периоды механизм терморегуляции может не успеть адаптироваться, что ведёт к ослаблению иммунитета и обострению хронических болезней. Но для некоторых людей температурные «качели» представляют особую угрозу.

© Чемпионат.com

Главный удар, по словам эксперта, принимает на себя сердечно-сосудистая система. При внезапном похолодании сосуды резко сужаются, вызывая скачок давления, а при потеплении так же быстро расширяются. Эта «встряска» может спровоцировать гипертонические кризы, приступы стенокардии и увеличивает риск сосудистых катастроф.

Врач выделяет несколько категорий людей, которым в период неустойчивой погоды нужно быть максимально внимательными к своему здоровью. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями: гипертонией, перенесёнными инфарктами и инсультами, астмой, аутоиммунными патологиями. Также перепады температуры опасны людям со слабым или незрелым иммунитетом — это пожилые, дети младшего возраста и пациенты, принимающие иммунодепрессанты.

Кроме того, такие «качели» вредны людям в состоянии повышенного стресса или физического переутомления, для которых смена погоды становится дополнительной нагрузкой.