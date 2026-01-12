Почему для иммунитета полезны именно зимние прогулки

Зимний холод является отличным тренажёром для иммунной системы. Такую точку зрения высказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Чемпионатом».

По словам специалиста, в отличие от стабильных условий тёплого сезона, зимние прогулки представляют собой умеренный стресс для организма, который заставляет иммунитет быть в тонусе. Эксперт выделила несколько ключевых преимуществ, которые делают именно зимние прогулки особенно полезными.

При морозе, особенно ниже -10 °C, снижается концентрация аэрозольных вирусов в воздухе: вирусы гриппа и ОРВИ в таких условиях выживают хуже, отметила Бурнацкая.

Кроме того, холодный воздух стимулирует более глубокое дыхание, что улучшает вентиляцию лёгких, способствует очищению бронхов и повышает локальный иммунитет слизистых оболочек. Ещё один плюс — минимизация контакта с аллергенами и токсинами, которые накапливаются в помещениях зимой.