Назван безопасный график снижения веса

Представители медицинского сообщества считают, что стремление женщин снизить вес к лету - вполне исполнимое желание. Но при этом процесс похудения должен быть спокойным, последовательным и безопасным, пишет Pravda.Ru.

Начинать сбрасывать вес специалисты советуют за несколько месяцев до лета. В таком случае не надо сразу тратить много средств и форсировать события, что может только навредить. Жесткие диеты и слишком активные действия организм воспринимает за стресс.

«Делать это нужно постепенно, без резких ограничений и экстремальных диет. Быстрая потеря веса часто приводит к обратному результату: вес возвращается, а иногда даже увеличивается», - говорит диетолог-нутрициолог, детский эндокринолог Марина Стефанюк.

По ее словам, для похудения вовсе не нужны особые и дорогие продукты со сложными программами. Овощи, крупы, бобовые и сезонные фрукты вполне доступны и обеспечивают нужный результат. Главное - соблюдать пропорции и следить за качеством продуктов.

Диетолог-нутрициолог Марина Утяганова предлагает худеть за четыре месяца до лета системно, начав действовать как можно раньше. Она советует постепенно делать порции меньше и плавно переходить на малокалорийные продукты. Важно соблюдение режима питания в три раза за день без перекусов. В рационе должны быть белки в виде курицы, индейки, говядины, рыбы и бобовых, сложные углеводы - овощи и злаки, а также полезные жиры (орехи и авокадо). Меньше следует употреблять продукты с добавленным сахаром, глютеном, а от лактозы при непереносимости следует отказаться вовсе. Необходимо чтить питьевой режим и больше пить именно простой воды. Надо постепенно наращивать физическую активность, хорошо спать и отдыхать.

Марина Стефанюк рекомендует завести дневник питания, чтобы контролировать прием пищи, понять свои вкусовые пристрастия и определить продукты, вызывающие набор веса.

«Мы часто едим не потому, что голодны, а чтобы справиться со скукой или стрессом. Осознанное отношение к питанию помогает избежать лишнего и сформировать новые полезные привычки», — считает врач.

По ее мнению, четырех месяцев достаточно, чтобы снизить весь до 6 килограммов без всякого вреда для здоровья. А диетолог-нутрициолог и эндокринолог Анна Ужегова предлагает забыть про диеты и практиковать метод так называемой гарвардской здоровой тарелки. Тарелку диаметром 21-23 см делят на части для белковой пищи, сложных углеводов, овощей, фруктов и зелени. В таком случае не надо считать калории и получать удовольствие от процесса питания.

Удовлетворение должна приносить и физическая активность. Ей надо уделять 2,5 часа в неделю не считая ходьбы и заниматься тем, чем нравиться - танцами, прогулками, плаваниями или проводить время в спортзале. Спать надо примерно восемь часов в сутки, что полезно для аппетита и стрессоустойчивости. Сахара должно быть не более 30 граммов в день с учетом скрытых источников. Если же при всех рекомендациях и усилиях вес не снижается, то следует посетить эндокринолога или диетолога.