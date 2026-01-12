Врач порекомендовал методы борьбы с метеоризмом после застолий

Обильные новогодние застолья с гастрономическими излишествами могут окончиться вздутием живота и метеоризмом, предупредила гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько. О том, как справиться с повышенным газообразованием, она рассказала россиянам в разговоре «Лентой.ру».

Одним из самых доступных методов борьбы с метеоризмом врач назвала движение. Спокойная прогулка или танцы стимулирует перистальтику кишечника и способствуют естественному отхождению газов, а также снимают чувство тяжести.

Кроме того, справиться с повышенным газообразованием поможет правильное дыхание.

«Медленно дышите "животом", выпячивая его на вдохе и втягивая на выдохе. Это мягко промассирует кишечник и снимет спазм», — пояснила врач.

Также она посоветовала делать легкий самомассаж живота, который надо выполнять по часовой стрелке вокруг области пупка. При отсутствии аллергии хорошим вспомогательным средством может стать чай с фенхелем или мятой.

В то же время людям с сильным и мучительным газообразованием Мазько посоветовала обратиться к врачу, который подберет так называемые ветрогонные препараты, нормализующие перистальтику кишечника и убирающие неприятные симптомы переедания. При этом она отметила, что ферменты не помогут при вздутии и метеоризме, поэтому большинству людей их принимать не нужно.

