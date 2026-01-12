Холестерин растет как от жареной картошки: от чего стоит отказаться по утрам

Люди недоумевают, почему они налегают на тушеные овощи и салаты, а результаты анализов показывают стабильно высокий холестерин.

Как объяснила кандидат медицинских наук, кардиолог Ольга Стойко, есть момент, который многие упускают из виду (помимо того, что 80% холестерина вырабатывает наша печень). "Испортить всю картину" способны белый хлеб, выпечка, сладости, сладкие напитки.

"Углеводы и сахар могут приводить к повышению уровня триглицеридов и падению "хорошего" холестерина (ЛПВП)", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнула, что эффективно помогает выводить холестерин растворимая клетчатка. Это овсянка, яблоки, семена льна - все три продукта можно включить в первый прием пищи.

Что касается овощей и стабильно высокого холестерина при этом, то Ольга Стойко обратила внимание на нюанс, который также часто игнорируется. Вместе с овощами в блюда попадают "скрытые враги" - майонез, обильное количество оливкового масла, готовые соусы, сырная крошка, сухарики, бекон.

Кроме того, некоторые пациенты могут ежедневно есть сбалансированный салат, приготовленный по всем правилам, но при этом есть жареную картошку со сливочным маслом или бутерброд с колбасой на завтрак. Все это не проходит незаметно.