Гастроэнтеролог назвал самые опасные напитки для здоровья ЖКТ

Их стоит полностью исключить из рациона. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с «Чемпионатом» перечислил напитки, которые представляют наибольшую опасность для здоровья желудочно-кишечного тракта и организма в целом.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, полностью следует исключить из употребления три категории напитков.

Сладкие газированные напитки (кола, лимонады), которые разрушают зубную эмаль, провоцируют ожирение и развитие неалкогольной жировой болезни печени. Энергетические напитки, создающие высокий риск аритмий, гипертонических кризов и нарушений сна. Алкоголь, который является канцерогеном первого класса и повреждает печень, поджелудочную железу и кишечник.

К напиткам, которые стоит существенно ограничить (не более 1-2 раз в неделю), врач отнёс промышленные соки, даже с маркировкой «100%», кофейные напитки с добавками, чай с сахаром и лимоном, а также напитки с искусственными подсластителями.