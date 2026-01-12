Названа категория людей, подверженная фигуре skinny fat

Когда речь идет о фигуре типа «skinny fat», можно представить человека, который на вид худой, вес у него нормальный или даже низкий, но при этом тело выглядит мягким, живот выпирает, а кожа дряблая, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что причины такого телосложения в первую очередь кроются в недостаточной активности, особенно в отсутствии силовых тренировок. По его словам, без работы с нагрузкой мышцы постепенно атрофируются, и тело теряет свою подтянутость. Вместо этого, даже если вес остается низким, жировые отложения начинают накапливаться, особенно в области живота.

«При этом люди, страдающие от skinny fat, часто придерживаются строгих диет, где они резко сокращают калории и часто исключают из рациона определенные продукты, что также негативно сказывается на мышечной массе. Когда организм недополучает необходимых для роста мышц питательных веществ, он начинает разрушать их, чтобы компенсировать дефицит энергии. Риск велик у тех, кто постоянно сидит на жестких диетах, исключая «вредные» продукты, но при этом не занимается силовыми тренировками», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что проблемой также становится нехватка белка, который играет важную роль в восстановлении и поддержке мышечной массы. По его словам, мышцы просто не восстанавливаются, а прогресс в тренировках становится невозможным. Кроме того, хронический стресс и недосып также способствуют накоплению жира, особенно в области живота, добавил тренер.

«Даже если человек не выглядит полным, его фигура кажется рыхлой, а живот выпирает. При отсутствии мышц осанка страдает, появляется сутулость, могут возникать боли в спине. Энергии и сил тоже не хватает, постоянно ощущается усталость, вялость. Помимо этого, такие люди часто сталкиваются с проблемой набора веса после любой диеты, потому что их обмен веществ замедлен», — объяснил Брабечан.

