Терапевт ответил, что может быть опасно наносить на кожу

Если парфюм содержит фотосенсибилизирующие компоненты и наносится на участки кожи, подвергающиеся воздействию солнца, это может потенцировать вредное действие УФ-лучей, увеличивая риск развития рака, рассказала «Газете.Ru» терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова.

© Freepik

Зимнее солнце может быть так же опасно, как и летнее. Ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые провоцируют старение кожи и могут навредить зрению. Эти лучи доходят до поверхности Земли даже через облака, поэтому вредны и в пасмурную погоду. Кроме того, зимой из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей.

«Фоточувствительность ингредиентов парфюма — это, пожалуй, наиболее значимый фактор, который может косвенно связывать парфюм с повышенным риском повреждения кожи и, как следствие, с потенциальным увеличением риска рака. Многие компоненты парфюмерных композиций, как натуральные (например, некоторые эфирные масла цитрусовых, такие как бергамот, лимон, лайм, а также сандал, мускус), так и синтетические, могут быть фотосенсибилизаторами. Это означает, что при воздействии ультрафиолетового (УФ) излучения (солнечный свет, солярий) они вступают в реакцию», — рассказала врач.

Это реакция может привести к фототоксичности (прямое повреждение клеток кожи под воздействием УФ-лучей, вызывающее ожоги, покраснение, воспаление и гиперпигментацию), фотоаллергии (иммунная реакция, которая проявляется как аллергическая сыпь при повторном воздействии вещества и УФ-света) и повреждение ДНК (при фототоксических реакциях происходит повреждение ДНК клеток кожи).

«Многократное и хроническое повреждение ДНК УФ-излучением является основной причиной развития рака кожи, включая меланому, базалиому и плоскоклеточный рак. Если парфюм содержит фотосенсибилизирующие компоненты и наносится на участки кожи, подвергающиеся воздействию солнца, это может потенцировать вредное действие УФ-лучей, увеличивая риск мутаций и, со временем, развития злокачественных новообразований», — заметила доктор.

Несмотря на теоретические риски, крупномасштабные эпидемиологические исследования, которые бы однозначно связывали регулярное использование спиртосодержащих парфюмов с прямым и значительным увеличением заболеваемости раком кожи, отсутствуют.