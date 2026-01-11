В США пересмотрели рекомендации по питанию

Эпидемия ожирения в США привела к официальному пересмотру национальных рекомендаций по питанию. Прежняя пищевая пирамида, десятилетиями определявшая стандарты "здорового рациона", признана неэффективной.

© Российская Газета

Об этом в соцсетях сообщила врач-эндокринодог Зухра Павлова.

Ранее основу рациона составляли зерновые и крупы, затем следовали фрукты и овощи, мясо и белки рекомендовались умеренно, жиры сводились к минимуму.

Новая модель: приоритет отдается белкам и цельным продуктам (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Овощи и фрукты сохраняют важную роль, полезные жиры перестали считаться врагом. Зерновые и хлеб переместились на нижнюю ступень.

Ключевой принцип новой пирамиды: упор на натуральные, а не промышленно переработанные продукты.

Эти изменения можно рассматривать как признание системной ошибки: десятилетний акцент на увеличении доли обработанных углеводов в рационе не привел к улучшению здоровья нации, а способствовал росту ожирения, заключила Павлова.