Гастроэнтеролог развеял мифы о детокс-диетах

После нескольких дней щедрых новогодних угощений многие чувствуют тяжесть, усталость и желание "очистить организм". Особенно популярными становятся детокс-диеты, обещающие быструю потерю веса. Почему здоровому организму не нужны никакие экстремальные чистки, "РГ" рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней Астраханского государственного медуниверситета, врач-гастроэнтеролог Виталина Антонян.

© Российская Газета

«Идея детокса основывается на мнении, что организм накапливает токсины, которые необходимо вывести. Однако в организме человека это происходит естественным образом благодаря работе внутренних органов: печени, почек, кишечника, легких и кожи. То есть специальные детокс-диеты просто не нужны. Медицинскими показаниями для проведения дезинтоксикации являются отравления, когда в организм попадают яды, лекарства и другие токсины. Такое лечение проводят в стационаре под наблюдением врачей», — подчеркнула эксперт.

Как отметила Виталина Антонян, наоборот, ограничительные диеты или добавки часто могут нарушить естественный баланс организма. Недостаток витаминов, белков и микроэлементов снижает синтез ферментов печени и антиоксидантной системы. Дефицит питательных веществ может привести к снижению иммунитета. Как итог — человек может чаще болеть различными вирусными заболеваниями.

Добавки, вызывающие потерю воды за счет мочегонного и слабительного эффекта, — прямой путь к диарее, запорам, вздутию и обезвоживанию организма. А диеты с применением соков и смузи создают обманчивое чувство очищения. В них много фруктозы и почти нет белков и жиров, которые необходимы для полноценного питания. В большом количестве они противопоказаны людям с заболеваниями печени, почек, язвенной болезнью и гастритом, а также тем, кто страдает сахарным диабетом, так как эти напитки имеют высокий гликемический индекс.

Врач-гастроэнтеролог также развеяла основные мифы детокса, в том числе один из самых распространенных, что такой метод быстро сжигает жир и помогает похудеть.

«В реальности же быстрая потеря веса — это потеря воды, калорийный дефицит, а не жир. Детокс-диеты дают только кратковременное снижение веса, которое связано с потерей гликогена и воды. Голодание и жесткие диеты вредны, они могут вызвать снижение мышечной массы и замедление метаболизма. При возвращении к обычному рациону гликогеновые депо быстро восстанавливаются, вода задерживается, и масса тела часто превышает исходные показатели», — подчеркнула доктор.

Эксперт дала советы, как восстановить организм после праздников. Главное — это прием достаточного количества жидкости. Так, на один килограмм массы тела необходимо 30-35 мл воды. Нелишним будет также добавление в рацион пищевых волокон и белка.