Названы необходимые исследования и анализы после праздников

После новогодних каникул с обильными застольями, низкой активностью и нарушенным режимом организм нуждается в диагностике. Врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Анастасия Лозикова в беседе с NEWS.ru рассказала, на какие исследования стоит обратить внимание для своевременного выявления возможных сбоев.

Специалист рекомендует начать с базовых анализов, которые покажут общую картину:

Общий анализ крови и мочи — выявят скрытые воспалительные процессы, признаки анемии или нарушения в работе почек, которые могли обостриться из-за нагрузок.

Биохимический анализ крови — для оценки состояния печени (АЛТ, АСТ, билирубин), а также углеводного (глюкоза, гликированный гемоглобин) и липидного обмена (холестерин и его фракции). Особенно важен при избыточном весе и наследственных рисках.

Анализ на С-реактивный белок — маркер системного воспаления, не всегда связанного с инфекцией.

Коагулограмма — анализ на свёртываемость крови, актуальный для малоподвижных пациентов и людей с риском тромбозов.

Праздничные излишества чаще всего бьют по пищеварительной и сердечно-сосудистой системам, поэтому врач советует также пройти УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и ФГДС. Последнее исследование необходимо при появлении изжоги, болей или тошноты для диагностики гастрита, рефлюкса или язвенной болезни.

Анастасия Лозикова подчёркивает, что универсального списка для всех не существует. Объем обследования должен определяться индивидуально с учётом возраста, хронических заболеваний, образа жизни и конкретных жалоб.