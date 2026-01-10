Профессор ответила, как восстановить печень после новогодних праздников

Помогут пять конкретных шагов. Профессор, доктор медицинских наук и специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как восстановить печень после новогодних праздников.

Эксперт отмечает, что обильная жирная пища и алкоголь создают серьёзную перегрузку для печени, повышая риск развития жирового гепатоза. Полное восстановление органа занимает до 400 дней, однако заметных улучшений можно добиться уже через две-три недели при соблюдении некоторых правил.

Профессор выделила несколько ключевых шагов.

Полный отказ от алкоголя минимум на месяц, так как даже небольшие дозы тормозят регенерацию. Достаточное потребление воды — 30-50 мл на 1 кг массы тела равномерно в течение дня. Переход на средиземноморский тип питания: больше овощей, фруктов с низким гликемическим индексом, цельных злаков и нежирных белков. Следует избегать жареного, копчёного, сладкого и ультраобработанных продуктов. Включение в рацион конкретных продуктов: крестоцветные овощи (брокколи, капуста) для повышения уровня глутатиона, а также свёкла, чеснок, куркума, лимоны и одна-три чашки зелёного чая без сахара в день. Соблюдение режима сна (семь-восемь часов) и контроль веса, так как переедание и лишний вес способствуют ожирению печени.

В качестве вспомогательного средства Каневская упомянула препараты расторопши, но отметила, что они не заменяют медикаментозное лечение. При появлении болей в правом подреберье, желтухи, тошноты или выраженной усталости необходимо сразу обратиться к врачу для обследования, предупреждает Каневская.