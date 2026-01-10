Назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме

Регулярное умеренное потребление кофе связывают с меньшим риском нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«В экспериментах на животных кофеин замедлял повреждения мозга, сходные с теми, что происходят при болезни Альцгеймера, а также оказывал мягкую защиту при моделях болезни Паркинсона и когнитивных нарушений после инсульта. Ряд других исследований показывают, что люди, выпивавшие одну–три чашки кофе в день, сохраняли вербальную память и внимание дольше, чем те, кто пил меньше или вовсе избегал кофе. Механизм действия объясняется кофеином: он блокирует аденозиновые рецепторы, активирует нейропластические процессы, снижает окислительный стресс и поддерживает работу нейронов», – объяснила невролог.

Кофе содержит не только кофеин, но и богатый комплекс биоактивных веществ, которые работают вместе. Полифенолы и хлорогеновая кислота обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, кофейная кислота стимулирует нейрогенез и защищает клетки мозга.