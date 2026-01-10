Терапевт рассказала, кому лучше избегать долгих прогулок зимой

Зимние прогулки полезны не для всех. При некоторых заболеваниях пребывание на холоде может быть опасно для здоровья. О том, кому стоит с осторожностью относиться к длительному времяпрепровождению на морозе, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

© Чемпионат.com

Специалист разделила противопоказания на абсолютные и относительные. Так, от долгих прогулок лучше полностью отказаться в период обострения сердечной недостаточности, при тяжёлой артериальной гипертензии (давление выше 180/110 мм рт. ст.), а также при повышенной чувствительности к холоду.

К относительным противопоказаниям, требующим особой осторожности, врач отнесла обострение ХОБЛ и тяжёлую бронхиальную астму, нестабильную стенокардию и недавно перенесённый инфаркт (менее шести месяцев назад), острые инфекционные заболевания с температурой выше 38 °C, а также тяжёлые нарушения терморегуляции.

«Если вы болеете — не выходите на улицу, пока температура не нормализуется», — подчеркнула Бурнацкая.

Отдельное внимание терапевт уделила группам риска. Пожилым людям старше 75 лет из-за опасности переохлаждения и падений гулять рекомендуется только при температуре выше -10 °C и в сопровождении. Детям до трёх лет при температуре ниже -15 °C долго гулять тоже не стоит.