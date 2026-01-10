Как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль может возникать по разным причинам. Она может быть как незначительной, но неприятной, так и сильной и нестерпимой. Помните, что если головная боль возникает чаще одного раза в неделю или сопровождается головокружением, слабостью и высокой температурой, ее следует лечить у врача. Если это обычная головная боль, то рассказываем, что может помочь избавиться от нее без приема лекарств.

Приложите к голове влажное полотенце или лед

Попробуйте лечь и приложить влажное полотенце к глазам и лбу. Также можно использовать маленькие кусочки льда и массировать ими лоб и виски в течение десяти минут. Считается, что лед, сужая кровеносные сосуды, уменьшает боль, а мозг не обрабатывает боль, если он сосредоточен на холодовой стимуляции.

Опустите ноги в теплую воду

Еще один вариант - опустить ноги в горячую воду. Теплая вода помогает приливать кровь к голове, тем самым снимая головную боль.

Массаж головы с помощью эфирных масел

Массаж головы эфирными маслами, такими как мята и розмарин, может способствовать расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение в голове. Это может помочь почувствовать спокойствие и избавиться от головной боли.

Добавьте свежего воздуха

Одной из причин головной боли может стать долгое времяпровождение в пространстве без свежего воздуха. Откройте окно, чтобы проветрить помещение, а еще лучше выйти на улицу и подышать.

Выпейте побольше воды

Иногда причиной боли может стать обезвоживание – через головную боль организм сигнализирует о нехватке жидкости. Тут могут помочь 2-3 стакана прохладной воды. А чтобы избежать рецидивов, следите за тем сколько воды вы пьете в течение дня и, по необходимости, увеличьте это количество.

Разомнитесь

Некоторые люди, страдающие головной болью, испытывают напряжение в мышцах плеч или шеи. Тут могут помочь упражнения для расслабления, укрепления мышц и улучшения осанки. Разминка улучшит кровоток и расширит кровеносные сосуды.