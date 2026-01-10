Гастроэнтеролог раскрыл план питания для выхода из праздничной диеты

После новогодних праздников многие стремятся быстро вернуться к здоровому питанию, однако резкий переход к строгой диете может навредить организму. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Логинов в разговоре с «Чемпионатом» предупредил, что такой подход — это шок для желудочно-кишечного тракта, который и без того работал с перегрузкой. Эксперт дал рекомендации, как помочь пищеварению мягко перестроиться без стресса.

Главный принцип — никакого голода. «Голод после переедания провоцирует желчный пузырь на выброс концентрированной желчи, что может вызвать спазмы и боль. Кроме того, организм, испытав стресс, в следующий приём пищи начнёт активно запасать жир», — пояснил Логинов.

Врач предложил поэтапный план на три дня.

День 1: Разгрузка и «очистка».

Завтрак: овсяная каша на воде, можно с печёным яблоком, и некрепкий зелёный чай.

Обед: овощной суп-пюре без зажарки или лёгкий куриный бульон с сухариками из серого хлеба.

Ужин: стакан натурального йогурта или кефира, можно добавить ложку отрубей для нормализации работы кишечника.

Важно обильно пить (вода, ромашковый чай) в течение дня. Следует исключить свежие фрукты, особенно кислые, и овощи, вызывающие газообразование (капуста, бобовые).

День 2: Введение белка и клетчатки.

Завтрак: паровой омлет из двух яиц или творог 5% жирности.

Обед: запечённая в фольге белая рыба (треска, минтай) или куриная грудка с тушёными овощами (кабачок, морковь, брокколи).

Ужин: салат из отварной свёклы с небольшим количеством чернослива или запечённые овощи.

Порции должны быть небольшими (150-200 г), пищу нужно тщательно пережёвывать.

День 3: Возвращение к привычному рациону.

На этом этапе можно постепенно возвращаться к обычному режиму питания, сохраняя принцип умеренности. Можно добавить цельнозерновые каши (гречка, булгур), нежирное мясо, больше овощей. Рекомендуется есть четыре-пять раз в день небольшими порциями.

После праздников не стоит изнурять себя интенсивными тренировками, отмечает Владимир Логинов. Идеальный вариант — пешие прогулки на свежем воздухе, которые улучшают перистальтику кишечника и способствуют естественной детоксикации организма.