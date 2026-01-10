Врач назвал напитки, которые могут нанести вред здоровью при регулярном употреблении

Чрезмерное потребление любых напитков, кроме чистой воды, может нанести серьёзный вред организму. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Специалист выделил основные признаки злоупотребления напитками: потребление более 1-1,5 литра сладких напитков в день, замена воды кофе, чаем или соками, а также появление хронической жажды, частого мочеиспускания и постоянной усталости. «Частые эпизоды изжоги, вздутия, тошноты после питья — это признак раздражения слизистой ЖКТ», — добавил Неронов.

Особую опасность, по словам врача, представляют:

сладкие газированные напитки, которые вызывают дисбактериоз, жировую инфильтрацию печени и способствуют ожирению;

энергетики, содержащие кофеин и таурин, которые провоцируют аритмию, гипертонию и тревожность;

алкоголь, который даже в малых дозах повреждает печень, поджелудочную железу и слизистую желудка.

Эксперт рекомендует руководствоваться простым правилом: если напиток употребляется не для утоления жажды, а ради «эмоций» — чтобы взбодриться или расслабиться — нужно пересмотреть свои привычки.