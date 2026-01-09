Какая рыба может быть опасна для здоровья

Рыба — это не всегда про здоровье, Омегу-3 и вечную молодость. Бывают случаи, когда очередной стейк или порция роллов подкидывают организму больше проблем, чем пользы. И дело тут не во вредности самого продукта, а в том, где эта рыба плавала и чем обедала, о чем пишет Игорь Боготовский.

Если любите речную рыбу, будьте осторожнее с уловом из Обь-Иртышского бассейна и соседних регионов. Лещ, язь, карась или сазан из этих мест — лидеры по описторхозу. В одном несчастном чебаке могут сидеть тысячи личинок паразитов. Если такую рыбу плохо прожарить или недосолить, они моментально перебираются в печень и желчные протоки. Самое противное, что это воспаление может годами никак себя не проявлять, тихо убивая здоровье изнутри.

С морскими гигантами другая беда. Тунец (особенно крупный), акула или королевская макрель — это настоящие «пылесосы» для ртути. Они живут долго, едят много, и в их мясе скапливается столько токсинов, что никакой белок это не окупит. Особенно это опасно для детей и беременных — метилртуть бьет по нервной системе без предупреждения, поэтому тунец в рационе должен быть редким гостем, а не ежедневной привычкой.

Ну и «король» прилавков — фермерский лосось. Когда рыбу держат в тесноте и кормят непонятно чем ради быстрого роста, в ее жире скапливается вся химия из кормов и ветеринарных добавок. В диком лососе гадости в разы меньше, от одного куска ничего не будет, но если есть такую «химическую» рыбу постоянно, иммунитет и гормоны точно спасибо не скажут.

Кстати, на «ГлагоLе» недавно разбирали и более привычную сельдь. Сама по себе она — золото: там и витамин D, и правильные жиры. Но все портит подача. Если это селедка «под шубой», то гора майонеза и соль перечеркивают всю пользу. Лучше брать обычную слабосоленую рыбу или солить и сушить ее дома самому — так вы точно будете знать, что в тарелке нет ничего лишнего.