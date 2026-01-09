Эксперт предостерегает от физических нагрузок в состоянии похмельного синдрома. Сохраняющийся в организме этанол может привести к нарушению работы сердца и скачкам артериального давления.

Врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев заявил, что не стоит идти в спортзал на следующий день после Нового года, если во время праздничного застолья вы употребляли алкоголь. Это может обернуться проблемами со здоровьем даже для тех, кто регулярно занимается спортом.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Рогачев пояснил, что даже несмотря на нормальное самочувствие, остаточная интоксикация этанолом негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. В таких условиях во время активных аэробных упражнений возникает повышенный риск аритмии, повышения или понижения артериального давления. Лучше отложить занятия спортом на один-два дня.

«Кроме того, алкоголь нарушает работу вестибулярного аппарата и замедляет скорость реакции. Возвращаться к физической активности рекомендуется только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия», — советует Рогачев.

