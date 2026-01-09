Как неправильное питание влияет на работу печени

Печень — один из самых выносливых и многозадачных органов человеческого тела. Она участвует в детоксикации, синтезе белков, метаболизме жиров и углеводов, выработке желчи и хранении витаминов. При этом печень не имеет нервных окончаний, отвечающих за боль, поэтому часто страдает «молча» — до тех пор, пока повреждения не становятся значительными.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru старший преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Елизавета Пысларь рассказала, что одной из главных причин дисфункции печени в современном мире является неправильное питание.

Какие продукты могут нанести вред этому жизненно важному органу?

1.Алкоголь: этанол и его токсичный метаболит — ацетальдегид — напрямую разрушают гепатоциты (клетки печени). Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя со временем приводит к жировой дистрофии печени (стеатозу); алкогольному гепатиту; фиброзу и, в конечном итоге, циррозу.

«Вывод: нет «безопасной» дозы алкоголя для печени. Полный отказ — лучшая профилактика алкогольных поражений», — подчеркнула эксперт.

2. Напитки с высоким содержанием сахара (особенно фруктозы).

Сладкие газированные напитки, энергетики, соки из магазина и даже «здоровые» фруктовые смузи часто содержат добавленные сахара, в первую очередь фруктозу. В отличие от глюкозы, фруктоза почти полностью метаболизируется в печени, где стимулирует синтез жиров (de novo lipogenesis). Это приводит к накоплению триглицеридов в гепатоцитах — развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Согласно данным ВОЗ, ежедневное потребление более 25 г. свободных сахаров значительно повышает риск НАЖБП даже у людей с нормальным весом.

3. Фастфуд и жареные продукты

Жарка при высоких температурах приводит к образованию трансжиров и продуктов перекисного окисления липидов, которые усиливают оксидативный стресс; провоцируют воспаление в печени; способствуют инсулинорезистентности.

«Регулярное употребление картофеля фри, чипсов, пончиков и других подобных блюд — прямой путь к стеатогепатиту».

4. Ультраобработанные продукты: сосиски, колбасы, готовые соусы, магазинные котлеты и полуфабрикаты содержат консерванты (нитриты, нитраты); усилители вкуса (глутамат натрия); стабилизаторы и красители. Эти компоненты увеличивают нагрузку на детоксикационные системы печени, а некоторые из них (например, нитрозамины) обладают канцерогенным действием.

5. Избыток насыщенных жиров и рафинированных углеводов: белый хлеб, сладкая выпечка, торты, пирожные — всё это вызывает резкие скачки уровня инсулина и способствует накоплению висцерального жира. Это, в свою очередь, запускает системное воспаление и ухудшает функцию печени. Кроме того, диеты с избытком красного мяса и сливочного масла ассоциированы с более высоким риском фиброза печени.

6. Неконтролируемые БАДы и «детокс-средства».

Многие считают, что травяные чаи, экстракты расторопши или «очищающие» добавки «лечат» печень. Однако непроверенные БАДы могут содержать токсичные примеси, некоторые растительные компоненты (например, кава, эфедра, чрезмерное количество зелёного чая в таблетках) вызывают лекарственный гепатит.

«Любые добавки, особенно для печени, следует принимать только по назначению врача и с контролем биохимических показателей».

Что поддерживает здоровье печени?

Сбалансированное питание (например, средиземноморская диета).

Богатая клетчаткой пища (овощи, бобовые, цельные злаки).

Полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло первого отжима).

Достаточное питьё (1.5–2 л воды в день).

Умеренная физическая активность (даже 30 минут ходьбы в день снижают жировую инфильтрацию печени).

Печень — орган с высокой способностью к восстановлению, но только до определённого предела. Правильное питание — не «диета», а ежедневная забота о своём здоровье. Отказ от вредных продуктов сегодня может предотвратить серьёзные заболевания завтра.