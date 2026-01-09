Перечислены причины зимней бессонницы

Многие замечают, что в холодное время засыпать становится сложнее. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», почему появляется зимняя бессонница. Холодный период представляет собой естественный физиологический стресс для системы регуляции сна, обусловленный сокращением продолжительности светового дня, снижением интенсивности солнечного излучения и изменением циркадных ритмов.

Ухудшение сна в зимние месяцы связано прежде всего с дисхронией циркадных ритмов, вызванной недостатком естественного фотопериода. Снижение уровня света подавляет секрецию мелатонина в дневное время и нарушает его пиковый выброс ночью, что приводит к задержке фазы сна, утренней сонливости и трудностям с засыпанием.

«Дополнительно к этому — повышенная чувствительность к холоду, ухудшение качества воздуха в закрытых помещениях, увеличение потребления углеводов и алкоголя для «теплового комфорта», а также рост уровня кортизола при сезонной аффективной дисфункции», — сказал врач.

Все эти факторы формируют устойчивый патогенетический цикл: недостаток света — нарушение сна — снижение настроения — ухудшение гигиены сна – углубление бессонницы.