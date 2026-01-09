Топ-9 продуктов для восстановления после праздников

Праздничные угощения часто оборачиваются тяжестью и дискомфортом. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» рассказал, какие продукты стоит включить в свой рацион, чтобы запустить естественные механизмы восстановления организма.

Греческий йогурт. Это идеальный вариант для утреннего перекуса. Благодаря пробиотикам он поддерживает микрофлору кишечника, а высокий уровень белка помогает дольше сохранять чувство сытости.

Свежая зелень. Это источник витаминов K и C, а также фолиевой кислоты, которые помогают восстановлению после переедания. Добавляйте зелень в супы, салаты и гарниры, а утром попробуйте зелёный смузи: шпинат, банан и горсть ягод.

Имбирь. Он отлично помогает справляться со вздутием и тяжестью после застолий. Небольшой кусочек корня в горячую воду — простой чай, который улучшает пищеварение. Ещё его можно добавлять в маринады или утреннюю воду с лимоном.

Лимоны. Эти цитрусовые усиливают выделение желудочного сока, помогая организму работать активнее. Лимонный сок легко заменяет калорийные соусы в салатах и отлично подходит для напитков.

Квашеная капуста. Это один из самых доступных пробиотических продуктов. Квашеная капуста поддерживает микробиоту и помогает пищеварению, действует мягко и естественно. Подходит как гарнир или самостоятельный перекус.

Свежие огурцы. Они на 95% состоят из воды и помогают восстановлению баланса жидкости после солёных блюд и алкоголя. Это низкокалорийный продукт, который отлично насыщает за счёт своего объёма.

Яйца. Это быстрый и универсальный источник полноценного белка и холина, важного для печени. Омлет или пара варёных яиц — оптимальный завтрак после праздника.

Замороженные ягоды. Они сохраняют до 90% пользы свежих. Антиоксиданты и витамин C в составе поддерживают иммунитет, а низкая калорийность делает их отличной заменой десерту.

Минеральная вода. Главный помощник в новогодние праздники. Она восполняет потерю жидкости и улучшает самочувствие.