В России начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

С 2026 года россияне будут проходить диспансеризацию по обновленным правилам: в программу обследования добавят скрининги на вирусные гепатиты и анализы для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», терапевт Дмитрий Демидик.

По словам Демидика, диспансеризация теперь в большей степени ориентирована на репродуктивное здоровье. В рамках обследования были добавлены скрининги для выявления вирусных гепатитов, включая гепатит С, а также исследования на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ), которые ранее не проводились.

Кроме того, женщинам назначается жидкостная цитология — более точный метод диагностики, позволяющий выявлять патологии на ранних стадиях, способные привести к бесплодию.

Врач отметил, что для маломобильных граждан и инвалидов предусмотрены специальные условия прохождения диспансеризации. Для этих категорий пациентов организуется транспортная доставка в медицинское учреждение или, если по состоянию здоровья невозможно посещение больницы, формируется мобильная бригада специалистов, которые осуществляют выезд на дом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что бесплодием страдает семь-восемь процентов россиян. По словам Мурашко, показатель бесплодия в России не менялся на протяжении длительного периода, и на данный момент составляет около 7-8 процентов. При этом, по его данным, заболеваемость бесплодием в России за шесть лет снизилась у женщин на 9,5 процента, у мужчин — на 22 процента.