Минздрав США кардинально изменил рекомендации по рациональному питанию

В США представили новые, кардинально обновленные диетические рекомендации, которые фактически "перевернули" традиционную пищевую пирамиду. Документ, выпущенный под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди (младшего), делает акцент на потреблении "натуральной", а не переработанной пищи и реабилитирует продукты, десятилетиями считавшиеся вредными.

Что такое "пищевая пирамида"?

Это простая картинка, которая показывает, какие продукты есть чаще, а какие реже. Внизу - основа питания (то, что нужно есть больше всего), наверху - то, что следует ограничивать. Концепцию такого наглядного объяснения, как выбирать здоровую еду, в 1970-х годах разработали шведские ученые, но самую известную версию пирамиды в 1992 году опубликовало Министерство сельского хозяйства США (USDA). Правда, сейчас у диетологов более популярен другой подход - это "гарвардская тарелка", которая показывает соотношение белковых продуктов, углеводов, жиров и клетчатки в каждом приеме пищи.

Что изменилось?

На вершине пирамиды теперь находятся белковые продукты, включая красное мясо, птицу, рыбу, яйца, а также молочные продукты с естественной жирностью (сыр, цельное молоко). Они должны составлять значительную часть рациона. Раньше акцент делался на обезжиренные и маложирные продукты. А красное мясо было рекомендовано есть не более одного-двух раз в неделю.

Сливочное масло и животные жиры (говяжий жир, свиное сало), которые ранее рекомендовалось ограничивать, теперь могут свободно применяться для приготовления пищи. И это разворот от прошлых советов готовить на растительном масле.

Основой рациона по-прежнему остаются овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты.

Ключевой посыл - максимальное сокращение добавленного сахара и ультраобработанных продуктов.

Новые рекомендации будут определять рацион питания в школах, армии и государственных программах.

Почему это произошло?

Как сообщил министр Кеннеди, представляя новую пищевую пирамиду на пресс-конференции (в прессе ее уже называют "пирамидой Кеннеди"), предыдущие рекомендации были "коррумпированы" и необоснованно "демонизировали" натуральные насыщенные жиры. В то же время настоящая угроза - большая доля в рационе рафинированных углеводов и промышленно переработанной еды - игнорировалась.

"Мой посыл ясен: ешьте натуральную еду", - заявил министр, объявив "войну добавленному сахару".

Его слова процитировала New York Times, отметив, что новая политика отражает его давнюю критику растительных масел и веру в то, что возврат к "базовым" продуктам улучшит здоровье нации.

Реабилитированы ли мясо и масло?

Официально, если следовать документу - да. Новые правила поощряют их потребление. Однако медицинское сообщество встретило изменения неоднозначно.

Эксперты указывают, что рекомендации противоречат результатам многочисленных долгосрочных исследований, согласно которым насыщенные жиры ассоциированы с повышенным уровнем "плохого" холестерина (ЛПНП) и риском сердечных заболеваний.

"Нет никаких доказательств того, что увеличение содержания насыщенных жиров в рационе может принести пользу", - комментирует нововведения изданию Scientificamerican старший научный сотрудник Центра исследований старения при Университете Тафтса доктор Элис Лихтенштейн.

"Люди не должны бояться жира, но им следует помнить, что его лучше получать из растений, а не из животных продуктов. Именно об этом свидетельствуют большинство современных данных", - подчеркивает эксперт.

Смущает и то, что в новых рекомендациях есть противоречия. С одной стороны, рекомендовано есть больше животных жиров и мяса. С другой, в документе сохраняется старая норма: допускается получать из насыщенных жиров не более 10% суточной нормы калорий. В свою очередь, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует еще более жесткий лимит - менее 6%. Путаницу вызывает и то, что, реабилитируя животные жиры, рекомендации игнорируют доказательства пользы ненасыщенных жиров - растительных масел.

В то же время экспертное сообщество одобрило фокус на цельных продуктах и борьбу с переработанной пищей и добавленным сахаром (хотя этот тренд поддерживается ведущими диетологами уже много лет).

Эксперты отмечают, что новая "пирамида Кеннеди" - это не просто изменение основных постулатов диетологии, а политический и идеологический шаг. Красное мясо и сливочное масло действительно вернулись в официальные рекомендации, но их "реабилитация" основана не на новых научных данных, а на философии "натуральной еды" и критике прошлых подходов. Кеннеди заявил, что новые правила в перспективе улучшат здоровье американцев. Однако медицинское сообщество предупреждает о потенциальных рисках для здоровья сердца и сосудов.