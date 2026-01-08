Фитнес-тренер дал советы по возвращению в зал после новогодних праздников

Фитнес-тренер Мария Князева дала советы по возвращению в зал после длительных новогодних праздников. Ее слова приводит «Горсайт».

© Lenta.ru

Специалист посоветовала прислушиваться к сигналам своего тела.

«Начните с легких или коротких занятий, снизив рабочие веса на 20-30 процентов. В первые две недели оптимальная частота тренировок — два-три раза в неделю», — добавила тренер.

Князева также посоветовала не гнаться за рекордами, соблюдать режим сна и сбалансированно питаться.

«Делайте акцент на правильной технике и самочувствии, а не на интенсивности. Уже через пару недель системный подход вернет вас в форму», — отметила специалист.

Ранее ученые из Каролинского института в Швеции провели долгосрочное исследование, по итогам которого определили возраст достижения пика физической активности человека. Они пришли к выводу, что пик физических возможностей приходится на 35 лет.