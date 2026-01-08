Какую обувь опасно носить зимой

Обувь в холодное время года должна быть свободной. Сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и увеличивает отеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Юсуповской больницы Москвы Елену Смирнову.

По словам специалиста, выбор правильной обуви особенно важен зимой. Врач также отметила, что плоская подошва вредна, как и высокий каблук. Поэтому оптимальной является высота каблука в три-четыре сантиметра.

Ранее стилист-шоппер Валерия Малькова рассказала, какую одежду выбирать в 2026 году. По ее словам, в моду вернуться объемные вязаные платья с высокими воротниками и многослойные образы. Особенно популярным в этом году станет цветочный принт. Также трендом станет возвращение бохо-стиля. Стилист советует присмотреться к платьям макси, длинным рукавам, оборкам и асимметричному подолу.

В декабре Институт цвета Pantone объявил главным цветом 2026 года нейтральный белый 11-4201 Cloud Dancer («Облачный танцор). В пресс-релизе говорится, что спокойный белый оттенок способствует расслаблению, проясняет мысли и создает условия для свободного творчества. В Pantone также считают, что этот цвет отражает стремление общества к более простому и осознанному будущему, в котором важны чувство покоя, гармония и связь друг с другом.