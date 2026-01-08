В каких случаях нужно делать УЗИ сосудов шеи

Частые головные боли, головокружения, внезапное ухудшение зрения, шум в ушах и проблемы со слухом могут указывать на сужение сосудов шейного отдела позвоночника. При этих симптомах необходимо сделать УЗИ сосудов шеи и посетить невролога, рассказал «Газете.Ru» ведущий невролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.

«Перечисленные симптомы пациенты любят списывать на усталость, стресс или недосып, но на деле все эти проявления нередко оказываются связаны именно с сосудистыми нарушениями.Помимо этого, насторожить должны проблемы с концентрацией внимания. Например, если становится сложно сосредоточиться на работе, запоминать новую информацию, подолгу фокусироваться на той или иной задаче. Когнитивные нарушения развиваются, когда из-за сужения артерий мозг перестает получать достаточное количество кислорода и питательных веществ», – дополнил врач.

При появлении таких симптомов необходима консультация врача-невролога. Специалист уточнит характер жалоб, проведет осмотр и подберет оптимальный вариант диагностики. Это может быть ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоцефальных артерий, когда исследуют состояние сосудистой стенки и скорость кровотока в шейном отделе. Или транскраниальное УЗДГ, в ходе которого оценивается состояние сосудов головного мозга.