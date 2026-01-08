Диетолог назвал неожиданную пользу кожуры мандарина

Зимние праздники очень сложно представить без мандаринов. По словам диетолога Елены Соломатиной, очищая фрукт, люди выбрасывают самые полезные его части.

Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов, — заявила она.

Врач объяснила, что в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, однако она высококонцентрированная, поэтому лучше ее разводить в чае или горячей воде. Предварительно кожуру мандарина нужно тщательно очистить и вымыть.

Соломатина добавила, что на косточках не стоит заострять внимание и пытаться их интегрировать в рацион. Также она напомнила о важности индивидуальных особенностей организма и вреде переедания, сообщает «Радио 1».

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Башкирии Рушания Ялалова рассказала, что людям, склонным к аллергии, и с заболеваниями пищеварительного тракта, а также беременным женщинам стоит ограничить употребление мандаринов или полностью исключить их из своего рациона.