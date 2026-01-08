Диетолог назвал неожиданную пользу кожуры мандарина

Диетолог Соломатина назвала неожиданную пользу кожуры мандарина
Зимние праздники очень сложно представить без мандаринов. По словам диетолога Елены Соломатиной, очищая фрукт, люди выбрасывают самые полезные его части.
Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов, — заявила она.
Врач объяснила, что в яркой цедре фрукта тоже много эфирных масел и витаминов, однако она высококонцентрированная, поэтому лучше ее разводить в чае или горячей воде. Предварительно кожуру мандарина нужно тщательно очистить и вымыть.
Соломатина добавила, что на косточках не стоит заострять внимание и пытаться их интегрировать в рацион. Также она напомнила о важности индивидуальных особенностей организма и вреде переедания, сообщает «Радио 1».
Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Башкирии Рушания Ялалова рассказала, что людям, склонным к аллергии, и с заболеваниями пищеварительного тракта, а также беременным женщинам стоит ограничить употребление мандаринов или полностью исключить их из своего рациона.