Врач рассказал, как предотвратить появление аллергии на холод

С приходом зимы многие замечают, что прогулки на морозе заканчиваются покраснением кожи, зудом или даже отёком. Аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова рассказала «Чемпионату», как предотвратить появление аллергии на холод.

Наиболее распространённая форма проявления — холодовая крапивница. У некоторых людей холод вызывает реакции, напоминающие гайморит, конъюнктивит или даже приступ бронхиальной астмы.

«Лечение холодовой аллергии всегда комплексное. Оно включает максимально возможное исключение контакта с холодом, назначение антигистаминных препаратов, терапию сопутствующих и основного заболеваний, а также обучение пациента методам профилактики», — сказала врач.

В зимний период особенно важно правильно одеваться: носить тёплую, непромокаемую одежду, обувь, закрывающую голеностоп, и водонепроницаемые перчатки. Одежда, соприкасающаяся с кожей, должна быть из натуральных тканей.

Перед выходом на мороз рекомендуется наносить на лицо и руки защитный жирный крем, а при склонности к риниту или конъюнктивиту использовать назначенные врачом антигистаминные средства.